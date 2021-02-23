İdlib'de, 1 Şubat itibarıyla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 oldu

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 227 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye Sağlık Müdürü Yardımcısı ve Aşı programı sorumlusu Dr. Rıfat Ferhat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Şubat itibarıyla ildeki koronavirüs vaka sayısının 11 bin 515, ölü sayısının 227 olduğunu söyledi.

Sağlık Müdürlüğü olarak salgınla mücadelede tıbbı yardım kuruluşlarıyla ortak çalıştıklarını, çok sayıda izolasyon ve tedavi merkezi kurduklarını belirten Ferhat, "Salgınla mücadelede önleyici tedbirler alındı. 1 milyon maske dağıtıldı. Pazarlar, camiler ve diğer kalabalık alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanılması uyarısında bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Suriye-Türkiye sınırındaki İdlib ilinin büyük bölümü, rejim karşıtı ve muhalif silahlı grupların kontrolünde bulunuyor. Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet