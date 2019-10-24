İdlib bölgesinde ilerlemeye çalışan rejim güçleri engellendi

24.10.2019 17:16

Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneybatı kısmında ilerlemeye çalıştı. Suriye Milli Ordusu, girişimi engelledi.

Rejim güçleri, sabah saatlerinden bu yana, Rusya'nın hava desteğini alarak Lazkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki kalan Kebbine bölgesinde ilerlemeye çalışıyor.

Rejim güçleri ile söz konusu bölgeyi kontrol eden SMO arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun çatışmaların sonucunda rejim güçlerini püskürttüklerini, bir personel taşıyıcı zırhlı aracı ve bir tankı imha ederek çok sayıda kayıp verdirdiklerini söyledi.

Rejim, son 10 gündür İdlib ve Lazkiye'deki cephe hatlarına askeri sevkiyat gerçekleştiriyordu. Rejimin askeri konvoyları, Hama'nın Tel Havvaş tepesine, Madik Kalesi beldesine, rejimin Breydic askeri üssüne ve İdlib'in doğu kırsalındaki Hayalin köyüne ulaşmıştı.

Kebbine bölgesi, Hama ilinin Gab Ovası, İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesi ve Halep-Lazkiye otoyoluna hakim bu alan, muhaliflerin İdlib'den Türkmendağı'na geçiş yollarını da koruyan bir güvenlik eşiği konumunda olması açısından stratejik önem taşıyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bini aştı.

Kaynak: AA