İdlib bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi
Ele geçirilen mühimmatlar Müimmatların imha anı İDLİB - Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İdlib bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi.
20.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:09
Ele geçirilen mühimmatlar
Müimmatların imha anı İDLİB - Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İdlib bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi.
Kaynak: AA