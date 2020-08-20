İdlib bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi Ele geçirilen mühimmatlar Müimmatların imha anı İDLİB - Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İdlib bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi.

Ele geçirilen mühimmatlar Müimmatların imha anı İDLİB - Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İdlib bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi. Kaynak: AA