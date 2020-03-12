İdlib ateşkesine en çok onlar sevindi İdlib ateşkesine en çok onlar sevindi Antalya'da yaşayan binlerce yerleşik Rus, İdlib ateşkesi sonrası derin bir nefes aldı Yerleşik Rus Maria Sinopalnikova: "Putin ve Erdoğan'ı el sıkışarak görünce mutlu oluyoruz" Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı: "Burada yaşayan Rusların,...

İdlib ateşkesine en çok onlar sevindi

Antalya'da yaşayan binlerce yerleşik Rus, İdlib ateşkesi sonrası derin bir nefes aldı

Yerleşik Rus Maria Sinopalnikova:

"Putin ve Erdoğan'ı el sıkışarak görünce mutlu oluyoruz"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı:

"Burada yaşayan Rusların, Türklerle sadece arkadaşlık bağı ya da iş bağlantısı değil artık aile bağlantısı var"



ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta görüşmesinin ardından açıklanan İdlib ateşkesine en çok sevinen Antalya'da yaşayan binlerce Rus oldu. İdlib'de yaşananlar sonrası tedirgin olduklarını belirten Ruslar, Erdoğan'la Putin'in el sıkıştığını görünce çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Suriye İdlib'de yaşanan gerginliğin ardından Türkiye ile Rusya arasında alınan İdlib ateşkesi kararı, Antalya'da yaşayan yerleşik Rusları sevindirdi. Kentte yaşayan binlerce Rus, 24 Kasım 2015 tarihinde uçak krizi sonrası ciddi şekilde gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerinin tekrarlanacağı yönünde tedirginlik yaşadı. Ateşkes kararıyla birlikte derin bir nefes aldıklarını belirten Ruslar, iki ülke liderini el sıkışırken görünce çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

"Türklerle artık aile bağlantımız var"

Daha önce yaşanan uçak kriziyle Antalya'da yaşayan Rusların barış için çabaladığına işaret eden Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, İdlib gerginliği sonrası kentteki Rusların tedirginlik yaşadığını söyledi. Ateşkes anlaşmasıyla birlikte çok mutlu olduklarını dile getiren Balcı, "Burada yaşayan Rusların, Türklerle sadece arkadaşlık bağı ya da iş bağlantısı değil artık aile bağlantısı var. Gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. Böyle bir dostluğu kaybetmeyi kimse istemez. 2016'daki kriz şunu gösterdi bize. Siyasi olaylar ne olursa olsun, halklar arasında dostluk devam eder. Siyasi problemler bizi ekonomik ve özgürlük konusunda etkiliyor. Korkular da oluyor. Biz bu defa emin olduk ki; Türkler bizim arkadaşımız. Ne olursa olsun bize burada bir şey olmayacağını gördük" dedi.

"Buradaki Rusların mesajı; dostluk ve barış devam etsin"

İdlib'deki şehit haberlerini duyunca çok üzüldüklerini de ifade eden Balcı, "Soçi'de daha önce yapılan anlaşmalara göre Türkiye ve Rusya el ele gidecek diye düşündük. Bu yüzden rahattık. Ama bu olay olduktan sonra biz tabi ki çok kriz yaşadık. Ne güzel ki diplomatik yolu buldu Cumhurbaşkanlarımız. Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov'un da etkileriyle bu çok acı problem daha yumuşatıldı. Biz artık beraber olalım diye dua ediyoruz. Hem Türk için hem Rus hem de Suriye için uygun bir çözüm bulunmasını istiyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanlarımız buna çözüm bulacaktır. Dostluk, barış devam etsin. Dünyadaki problemler yeter. Artık biz güzellikler istiyoruz. Buradaki yaşayan Rusların mesajı budur" diye konuştu. İ

"Türkler çok misafirperver"

İlçelerle birlikte Antalya'da 60 bin yerleşik Rus'un yaşadığını aktaran İrina Balcı, 2016 krizinden sonra rakamın arttığına işaret ederek, "Bizim göçmenlerimiz mutsuzluktan ya da yoksulluktan kaçmıyor, daha da mutlu olmak için buraya geliyorlar. Antalya'nın güzel havası, insanları ve yemeklerini seviyorlar. Türkler çok misafirperver. O yüzden burada çok iyi anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Putin ve Erdoğan'ı el sıkışarak görünce mutlu oluyoruz"

10 yıldır Antalya'da dans öğretmeni olarak çalışan Maria Sinopalnikova ise Türkiye'de yaşamaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti. Rusya'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Rusya'ya ihtiyacını olduğunu söyleyen Sinopalnikova, "Daha önce bir gerilim yaşadık, bir daha yaşamak istemiyoruz. Herkes korktu. Burada çok Rus aile var. Benim çocuklarım hem Rus hem Türk. Nereye gideceğiz, ne yapacağımız konusunda bütün annelerde korku vardı. Anlaşma sonrası çok mutlu olduk. İnşallah bir daha böyle bir gerilim olmayacak. Putin ve Tayyip Erdoğan'ı el sıkışarak görünce çok mutlu oluyoruz" dedi.

"Çok korktum"

20 yıldır Türkiye'de yaşayan Olga Shevtsova da alınan ateşkes kararına çok sevindiğini, Antalya'yı çok sevdiğini söyledi. Shevtsova, yaşamı boyunca Antalya'da yaşamayı planladığını da sözlerine ekledi.

Çocuklarıyla birlikte 5,5 senedir Antalya'da yaşayan bir başka yerleşik Rus Maria Kostareva ise, ateşkes karına ilişkin "Çok mutluyum. Korktum, stres oldum ama şimdi mutluyum. Sadece barış istiyorum dünyada" dedi.

Kaynak: İHA