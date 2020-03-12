İdlib ateşkesine en çok onlar sevindi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İdlib ateşkesine en çok onlar sevindi - Haber
Vladimir Putin, Antalya, Rusya, Güncel

İdlib ateşkesine en çok onlar sevindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta görüşmesinin ardından açıklanan İdlib ateşkesine en çok sevinen Antalya'da yaşayan binlerce Rus oldu.

12.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:35
İdlib ateşkesine en çok onlar sevindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta görüşmesinin ardından açıklanan İdlib ateşkesine en çok sevinen Antalya'da yaşayan binlerce Rus oldu. İdlib'de yaşananlar sonrası tedirgin olduklarını belirten Ruslar, Erdoğan'la Putin'in el sıkıştığını görünce çok mutlu olduklarını dile getirdiler.


Suriye İdlib'de yaşanan gerginliğin ardından Türkiye ile Rusya arasında alınan İdlib ateşkesi kararı, Antalya'da yaşayan yerleşik Rusları sevindirdi. Kentte yaşayan binlerce Rus, 24 Kasım 2015 tarihinde uçak krizi sonrası ciddi şekilde gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerinin tekrarlanacağı yönünde tedirginlik yaşadı. Ateşkes kararıyla birlikte derin bir nefes aldıklarını belirten Ruslar, iki ülke liderini el sıkışırken görünce çok mutlu olduklarını dile getirdiler.


"Türklerle artık aile bağlantımız var"


Daha önce yaşanan uçak kriziyle Antalya'da yaşayan Rusların barış için çabaladığına işaret eden Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, İdlib gerginliği sonrası kentteki Rusların tedirginlik yaşadığını söyledi. Ateşkes anlaşmasıyla birlikte çok mutlu olduklarını dile getiren Balcı, "Burada yaşayan Rusların, Türklerle sadece arkadaşlık bağı ya da iş bağlantısı değil artık aile bağlantısı var. Gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. Böyle bir dostluğu kaybetmeyi kimse istemez. 2016'daki kriz şunu gösterdi bize. Siyasi olaylar ne olursa olsun, halklar arasında dostluk devam eder. Siyasi problemler bizi ekonomik ve özgürlük konusunda etkiliyor. Korkular da oluyor. Biz bu defa emin olduk ki; Türkler bizim arkadaşımız. Ne olursa olsun bize burada bir şey olmayacağını gördük" dedi.


"Buradaki Rusların mesajı; dostluk ve barış devam etsin"


İdlib'deki şehit haberlerini duyunca çok üzüldüklerini de ifade eden Balcı, "Soçi'de daha önce yapılan anlaşmalara göre Türkiye ve Rusya el ele gidecek diye düşündük. Bu yüzden rahattık. Ama bu olay olduktan sonra biz tabi ki çok kriz yaşadık. Ne güzel ki diplomatik yolu buldu Cumhurbaşkanlarımız. Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov'un da etkileriyle bu çok acı problem daha yumuşatıldı. Biz artık beraber olalım diye dua ediyoruz. Hem Türk için hem Rus hem de Suriye için uygun bir çözüm bulunmasını istiyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanlarımız buna çözüm bulacaktır. Dostluk, barış devam etsin. Dünyadaki problemler yeter. Artık biz güzellikler istiyoruz. Buradaki yaşayan Rusların mesajı budur" diye konuştu. İ


"Türkler çok misafirperver"


İlçelerle birlikte Antalya'da 60 bin yerleşik Rus'un yaşadığını aktaran İrina Balcı, 2016 krizinden sonra rakamın arttığına işaret ederek, "Bizim göçmenlerimiz mutsuzluktan ya da yoksulluktan kaçmıyor, daha da mutlu olmak için buraya geliyorlar. Antalya'nın güzel havası, insanları ve yemeklerini seviyorlar. Türkler çok misafirperver. O yüzden burada çok iyi anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Putin ve Erdoğan'ı el sıkışarak görünce mutlu oluyoruz"


10 yıldır Antalya'da dans öğretmeni olarak çalışan Maria Sinopalnikova ise Türkiye'de yaşamaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti. Rusya'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Rusya'ya ihtiyacını olduğunu söyleyen Sinopalnikova, "Daha önce bir gerilim yaşadık, bir daha yaşamak istemiyoruz. Herkes korktu. Burada çok Rus aile var. Benim çocuklarım hem Rus hem Türk. Nereye gideceğiz, ne yapacağımız konusunda bütün annelerde korku vardı. Anlaşma sonrası çok mutlu olduk. İnşallah bir daha böyle bir gerilim olmayacak. Putin ve Tayyip Erdoğan'ı el sıkışarak görünce çok mutlu oluyoruz" dedi.


"Çok korktum"


20 yıldır Türkiye'de yaşayan Olga Shevtsova da alınan ateşkes kararına çok sevindiğini, Antalya'yı çok sevdiğini söyledi. Shevtsova, yaşamı boyunca Antalya'da yaşamayı planladığını da sözlerine ekledi.


Çocuklarıyla birlikte 5,5 senedir Antalya'da yaşayan bir başka yerleşik Rus Maria Kostareva ise, ateşkes karına ilişkin "Çok mutluyum. Korktum, stres oldum ama şimdi mutluyum. Sadece barış istiyorum dünyada" dedi. - ANTALYA

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Sıradan bir kaza gibi görünüyor ama sürücüyle ilgili detay pes dedirtti Haber
Sıradan bir kaza gibi görünüyor ama sürücüyle ilgili detay pes dedirtti
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Vladimir Putin Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Sadi Konuk Nilperi Şahinkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Metin Oktay Ersun Yanal Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: İdlib ateşkesine en çok onlar sevindi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:08:38. #1.14#