İDİLLİ VADİSİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İDİLLİ VADİSİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, TEMA, Gençlik Merkezi ve Belediye işbirliğiyle 'saklı cennet'olarak bilinen idilli Vadisinde yapılan çevre temizliğinde 6 ton çöp toplandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, TEMA, Gençlik Merkezi ve Belediye işbirliğiyle 'saklı cennet'olarak bilinen idilli Vadisinde yapılan çevre temizliğinde 6 ton çöp toplandı.

İslahiye TEMA temsilciliği, belediye ve Gençlik Merkezi işbirliğiyle 50 kişilik ekiple Amanos Dağları eteklerinde yer alan 'saklı cennet ' olarak bilinen piknikçilerin yoğun ilgi gösterdiği İdilli Vadisinde çevre temizliği çalışması yapıldı. 3 kilometrelik vadideki piknik alanında bulunan 6 ton çöp toplandı.

TEMA temsilcisi Gözde Eren, bölgeyi dolaşanların vadiyi kirli bıraktıklarını belirterek, "Biz de farkındalık oluşturmak amacıyla arkadaşlarımızla beraber son zamanlarda yaşanılan felaketlerden dolayı buraya gelip çöpleri topladık. Umuyoruz ki insanlar doğayı daha bilinçli, nasıl bulmak istiyorlarsa öyle bırakırlar? dedi.

İDİLLİ VADİSİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ
İDİLLİ VADİSİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ
İDİLLİ VADİSİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ
İDİLLİ VADİSİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Haluk Levent Davut Güloğlu Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İDİLLİ VADİSİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 14:08:56. #1.14#

title