İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
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İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği

16.11.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:02
İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'saklı cennet' olarak adlandırılan İdilli Vadisi, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'saklı cennet' olarak adlandırılan İdilli Vadisi, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü. Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü doğa severleri kendine hayran bırakıyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Amanos Dağları eteklerinde yer alan İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Yeşil ve kırmızı renklerin bir arada görüldüğü vadiyi, hafta sonları doğa gezginleri ve fotoğraf tutkunları ziyaret ediyor. Ziyaretçiler, vadide yürüyüş yaparak, kartpostallık görüntünün keyfini çıkarıyorlar.


İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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