- İdilb'de mülteci kampında yangın
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- İdilb'de mülteci kampında yangın

- İdilb'de mülteci kampında yangın Suriye'de İdlib'in batısında Kafar Takharim köyündeki bir mülteci kampında çıkan yangında 7 çadır kullanılamaz hale geldi.

07.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:30

- İdilb'de mülteci kampında yangın

İDLİB - Suriye'de İdlib'in batısında Kafar Takharim köyündeki bir mülteci kampında çıkan yangında 7 çadır kullanılamaz hale geldi.

İdlib'in batısında bulunan Kafar Takharim köyündeki bir mülteci kampında yüksek hava sıcaklığı nedeniyle naylon karışımı bir malzemeden yapılan çadırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer çadırlara sıçradı. Yangına sivil savunma ekipleri müdahale etti. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, en az 7 çadırın kullanılamaz hale geldiği ve aralarında çocukların da bulunduğu 50 kişinin sokakta kaldığı bildirildi.

Sivil savunma ekibinden yapılan açıklamada, yanan çadırların zor durumdaki siviller tarafından kendi çabalarıyla yapıldığı belirtildi.

- İdilb'de mülteci kampında yangın

Kaynak: İHA

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