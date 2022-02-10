İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı - Haberler
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İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

İhlas Haber Ajansı, Muhammed Rabah - Güncel
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İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı Enkazdan 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kalırken, binada bulunan 4 kişi ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

Enkazdan 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı

İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kalırken, binada bulunan 4 kişi ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde yer alan Kurin köyünde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, 1'i çocuk toplam 4 kişinin arama-kurtarma çalışmaları sonucundan enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, evin bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle çöktüğünü ifade etti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi.

İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Arama Kurtarma, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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