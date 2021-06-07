İdil Sivritepe kimdir? Aşkın Tarifi Şebnem gerçek adı ne?İdil Sivritepe kimdir?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi bugün ilk bölümü izleyici karşısına çıktı. Aşkın Tarifi dizisinde Şebnem karakterine hayat veren İdil Sivritepe kimdir? İdil Sivritepe dizileri! İdil Sivritepe kimdir? Aşkın Tarifi ilk bölüm izle! Kadir Doğulu! Alper Saldıran!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi bugün ilk bölümü izleyici karşısına çıktı. Aşkın Tarifi dizisinde Şebnem karakterine hayat veren İdil Sivritepe kimdir? İdil Sivritepe dizileri! İdil Sivritepe kimdir? Aşkın Tarifi ilk bölüm izle! Kadir Doğulu! Alper Saldıran!
İDİL SİVRİTEPE KİM?
Aşkın Tarifi dizisi oyuncu kadrosuna İdil Sivritepe katıldı. İdil Sivritepe 1990 doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Arp bölümü mezunudur. İdil Sivritepe Muhteşem Yüzyıl, Sil Baştan, Çilek Kokusu, İstanbullu Gelin, Avlu dizi filmlerinde rol aldı. İdil Sivritepe instagram hesabı https://www.instagram.com/idilsivritepe