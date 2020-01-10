İdil Kaymakamından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:52

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sağ, mesajında, ülkenin iletişim teknolojisinde hızlı gelişmeye paralel olarak uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, sağlıklı bir kamuoyunun oluşması için medya çalışanlarının tarafsız ve doğru bilgilendirme hususlarındaki hassasiyetleri ile meslek ahlakını gözeten çalışmalarının daha da önem arz ettiğini bildirdi.

Bu vesileyle kamuoyunun doğru bir şekilde aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için gazetecilik mesleğinin badireli şartlarına rağmen görevleri peşinde koşan, mesai kavramı gözetmeksizin haberin ulaşmasını sağlayan, basın ve yayın mutfağında emek veren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını dile getiren Sağ, basın mensuplarına sağlık ve başarı diledi.

Kaynak: AA