İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sağ, şehitlerin mezarını ziyaret etti İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, şehitlerin mezarını ziyaret etti.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, şehitlerin mezarını ziyaret etti.

Sağ, Cumhuriyet Başsavcısı Rıdvan Avcı, Askerlik Şube Başkanı Mehmet Emre Demir, İlçe Emniyet Müdürü Barış Ağırgötüren, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin, İdil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ziver Doğan ile Tepeköy ve Güzelova köyünün Alataş mezrasında şehitlerin mezarını ziyaret ederek, dua etti.

Daha sonra Sağ ve beraberindekiler polis uygulama noktaları ile Haberli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, polis ve askerlerin bayramını kutladı.

Kaynak: AA