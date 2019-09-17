İdil Kaymakamı Sağ, çocuklarla piknikte buluştu
İdil Kaymakamı Zafer Sağ, çocuklarla piknikte bir araya geldi.
İdil Kaymakamı Zafer Sağ, çocuklarla piknikte bir araya geldi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Uyum Programı kapsamında İdil ilçesinin Gölet Barajı mesire alanında kurumdan hizmet alan çocuklara yönelik piknik düzenlendi.
Etkinliğe, Kaymakamı Zafer Sağ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, kurum personeli ve çocuklar katıldı.
Etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynadı, piknik yaptı. Çocuklara kırtasiye malzemesi desteği sunuldu.
Sağ etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti, çocuklara eğitim hayatlarında başarı diledi.