İdil Kaymakamı Özsoy'dan koronavirüs denetimi İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine yönelik yapılan denetime katıldı.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine yönelik yapılan denetime katıldı.

Tüm ekiplerin sahada denetimler gerçekleştirdiğini kaydeden Özsoy, vatandaşlarıın maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.

Özsoy, "Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır." dedi.

Kaynak: AA