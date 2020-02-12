İdil Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

12.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:22

Şırnak'ın İdil Devlet Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Devlet Hastanesinin idare bölümünün çatısında sabah saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında hastalar, hastanenin acil bölümüne alındı.

Yemekhane katına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangın, hastanenin çatı ve yemekhane katında hasara neden oldu.

Kaynak: AA