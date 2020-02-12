İdil Devlet Hastanesi'nde yangın
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İdil Devlet Hastanesi'nde yangın

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı.

12.02.2020 08:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:16
İdil Devlet Hastanesi'nde yangın

ŞIRNAK'ın ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 50 yataklı hastanede tedavi gören hastalar tahliye edilirken, ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
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