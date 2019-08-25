İdil'de trafik kazası: 1 ölü
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mesut Tanak (36) yönetimindeki 73 TL 269 plakalı kamyon, İdil ilçesine bağlı Çığır köyü yakınlarındaki İpek yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen gıda yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada, kamyonda sıkışan sürücü Tanak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tanak'ın cesedi, Nusaybin itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.