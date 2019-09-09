İdil'de okul güvenliği toplantısı
İdil ilçesinde Kaymakam Zafer Sağ başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı.
İdil ilçesinde Kaymakam Zafer Sağ başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda okul güvenliği ile ilgili yapılması gereken çalışmalar ele alındı.
Kaymakam Sağ, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.