İdil'de Kovid-19 tedbirleri İdil ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İdil ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

. İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ'ın talimatıyla polis ve zabıta ekipleri pazarlarda denetimlerini artırdı.

Esnaf ve vatandaşları tedbirleri uymaları konusunda uyaran ekipler, maske de dağıttı.

Kaymakam Sağ, salgınla yoğun şekilde mücadele ettiklerini belirterek, "İlçemiz genelinde rutin olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bununla beraber ilçemizde kurulan pazar yerlerinde esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Pazar giriş ve çıkışlarında vatandaşın vücut ısılarını kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmasınlar." dedi.

Kaynak: AA