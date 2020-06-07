İdil'de koronavirüs tedbirleri
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İdil'de koronavirüs tedbirleri

İdil'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

İdil'de koronavirüs tedbirleri
07.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:19

İdil'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ beraberindeki sağlık ve zabıta ekipler ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında berber, pazar yeri, kafe ve benzeri iş yerlerinde denetim yaptı.

Sağ, vatandaşların sağlığı için hijyen, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Vatandaşımızın ve esnafımızın normalleşme sürecinde rehavete kapılmaması için önümüzdeki günlerde denetimlerimizi artıracağız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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