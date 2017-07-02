İdil'de Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 7'ye Yükseldi

Şırnak'ın İdil ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz İdil kırsalında İHA ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü mensubuna karşı başlatılan operasyonda daha önce 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda, ilaveten 3 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü ele geçirilmiş olup, toplamda 6 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ŞIRNAK