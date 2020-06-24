İdil'de bir köy karantinaya alındı
İdil ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
24.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:01
İdil ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulunca Pınarbaşı köyünde salgın dolayısıyla karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan köyde jandarma ekiplerince önlem alındı.
Kaynak: AA