İdil'de 4 Yıldızlı Otel Hizmete Açıldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde yapımı tamamlanan 4 otelin açılışı yapıldı.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzura kavuşan İdil ilçesinin 4 yıldızlı ilk oteli İdil Miroğlu törenle hizmete açıldı.

İdil Miroğlu Yönetim Kurulu Başkanı İkbal Miroğlu açılışta yaptığı konuşmada, 4 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan otelin 80 yatak kapasitesine sahip olduğunu işaret ederek, "Otelimiz yaklaşık olarak 30 milyon liraya mal oldu." dedi.

Açılış törenine İdil Kaymakamı Zafer Sağ, AK Parti İlçe Başkanı Emin Bozkurt, Şırnak AK Parti il Başkan Vekili Mustafa İlter ve Karalar Belediye Başkanı Halef İnan da katıldı.