İdil'de 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi
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İdil'de 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi

İdil ilçesinde 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi.

29.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:18
İdil'de 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi

ilçesinde 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yürüten İlçe ekiplerince çevre yolunda yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulurken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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