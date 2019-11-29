İdil'de 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi
İdil ilçesinde 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi.
29.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:18
İdil ilçesinde 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevre yolunda yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Aramada, 3 bin 921 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralara el konulurken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA