İDEV Fuarı'nda Oğuzhan Uğur izdihamı

Şarkıları ve Youtube üzerinden çektiği videolarla milyonluk hayran kitlesine ulaşan, şarkıcı- Youtuber Oğuzhan Uğur, Kocaeli Ticaret Odası'nın, TÜYAP işbirliğinde bu yıl 4.'sünü düzenlediği İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı'nda takipçileriyle bir araya geldi. Aralarında mizahçı, radyocu, yönetmen, müzisyenlerin de bulunduğu yaratıcı ve eğlenceli Babala TV ekibiyle birlikte Kocaeli'ye gelen Oğuzhan Uğur'a Kocaelili gençler yoğun ilgi gösterdi.

UĞUR: KOCAELİ'Yİ ÇOK SEVİYORUM

Yaklaşık 2 saat süren söyleşi programında Kocaelililer, Oğuzhan Uğur'a merak ettikleri soruları yöneltti. Eğlenceli diyalogların yaşandığı gecede, Kocaeli'yi yakından tanıdığını ifade eden Uğur, asker olan babasının uzun yıllar ilimizde görev yaptığını ifade ederek, "Kocaeli'yi çok seviyorum. Bu şehirle enerjim her zaman tutmuştur" dedi. Programın sonunda, Oğuzhan Uğur ve ekibiyle özçekim yarışına giren gençler izdihama neden oldu. Çareyi kendi telefonuyla özçekim yapmakta bulan Uğur, takipçilerine imza dağıtarak ilimizden ayrıldı.