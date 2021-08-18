İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ
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İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İDEF 2021'de Jandarma Genel Komutanlığı da yer aldı.

İDEF 2021'de Jandarma Genel Komutanlığı da yer aldı. Çok sayıda mühimmat, silah ve teknolojilerin sergilenmesinin yanı sıra, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin son teknolojiyle yaptığı çalışmalar uygulamalı olarak gösterildi.

15. Uluslarası Savunma Sanayii Fuarı (İDEF 2021 )'nda Jandarma Genel Komutanlığı da yer aldı. Birimlerde kullanılan silahlar, narko köpekler, operasyon köpeklerinin yanı sıra çok sayıda son teknoloji ekipman da sergilendi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını nasıl gerçekleştirdiği uygulamalı olarak gösterildi. Alanda delil sayılabilecek materyallerin numaralandırılması, saldırgan ateşli silah kullandıysa, nereden ve ne pozisyonda ateş ettiğini belirlemeye yardımcı lazer ışıklar, parmak izi alma gibi olay yeri incelenirken kullanılan yöntemler gösterildi. Olay yerinde kanıtların kaybolmaması ve ya olay yerinin tekrardan canlandırılması için kullanılan çevre görüntüleme cihazı sergilendi. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın genellikle Doğu bölgelerinde gerçekleşen operasyonlarda kullandığı eğitimli köpeklerden biri olan 'İhbar' adlı köpek de gösteri yaptı. Eğitmeni ile eş zamanlı hareketler yapan köpek, stant önünden geçenlerin ilgi odağı oldu

İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ
İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ
İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ
İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ
İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ
İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ
İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ
İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ
İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ
İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ
İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ
İDEF'TE JANDARMAYA YOĞUN İLGİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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