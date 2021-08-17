IDEF'21 Kapılarını açtı
İbrahim MAŞE / DÜNYANIN en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) başladı.
İbrahim MAŞE/ DÜNYANIN en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) başladı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF'21, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. IDEF'21'in açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.00'da gerçekleşecek.
ROKETSAN, IDEF'21'E YENİ ÜRÜNLERİYLE KATILIYORTürkiye'nin geleceği için özgün, güvenilir ve çığır açan roket-füze çözümlerinin lideri olma vizyonuyla çalışan Roketsan, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21'e, her biri Türk mühendislerin imzasını taşıyan yeni ürünleriyle katılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe