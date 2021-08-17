IDEF'21 Kapılarını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

IDEF'21 Kapılarını açtı

IDEF'21 Kapılarını açtı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

İbrahim MAŞE / DÜNYANIN en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) başladı.

İbrahim MAŞE/ DÜNYANIN en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) başladı. 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF'21, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. IDEF'21'in açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.00'da gerçekleşecek. 

ROKETSAN, IDEF'21'E YENİ ÜRÜNLERİYLE KATILIYOR 

Türkiye'nin geleceği için özgün, güvenilir ve çığır açan roket-füze çözümlerinin lideri olma vizyonuyla çalışan Roketsan, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21'e, her biri Türk mühendislerin imzasını taşıyan yeni ürünleriyle katılıyor. 

IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı
IDEF'21 Kapılarını açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

Ataşehir'de holding çalışanı kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin bir kişi yakalandı
Ataşehir'de holding çalışanı kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin bir kişi yakalandı
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı?
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Merve Çoban Cüneyt Çakır Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
IDEF'21 Kapılarını açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 14:32:00. #1.14#

title