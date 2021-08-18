IDEF'21 'de TÜMOSAN ile HAVELSAN iş birliği
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IDEF'21 'de TÜMOSAN ile HAVELSAN iş birliği

IDEF'21 'de TÜMOSAN ile HAVELSAN iş birliği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş., ile HAVELSAN IDEF'21'de mutabakat muhtırası (MoU) imzaladı.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş., ile HAVELSAN IDEF'21'de mutabakat muhtırası (MoU) imzaladı.

Tümosan Genel Müdürü Halim Tosun ile HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar tarafından mutabakat muhtırası (MoU) imzalandı.

İSTİHBARAT VE GÖZETLEME SİSTEMLERİYLE ENTEGRE OLACAK

İmzalanan MoU kapsamında şu bilgilere yer verildi:

"TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda kullanılmak üzere istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri ile entegre olacak şekilde HAVELSAN Doob/Harbiye-Taktik Komuta Kontrol Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacak. HAVELSAN tarafından geliştirilen ve askeri-sivil sistemlerin üzerindeki GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) alıcılarının karıştırıcılara rağmen ihtiyaç duyulan konum bilgisini üretebilmelerini ve görevlerini sürdürebilmelerini sağlayan HAVELSAN kask sistemi TÜMOSAN tarafından geliştirilen Pusat ve benzeri platformlarda konumlandırılacak. KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehdit ve tehlikelerine karşı HAVELSAN tarafından geliştirilen KBRN ürünleri, projeler kapsamında ihtiyaç duyulması durumunda TÜMOSAN tarafından geliştirilen Pusat ve benzeri platformlara entegre edilecek."


IDEF'21 'de TÜMOSAN ile HAVELSAN iş birliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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