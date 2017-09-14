İdeal Öğretmenlik Konferansı
Baskil ilçesinde öğretmenlere yönelik "İdeal Öğretmenlik" konferansı düzenlendi.
Baskil ilçesinde öğretmenlere yönelik "İdeal Öğretmenlik" konferansı düzenlendi.
Yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi çalışanları tarafından "Mutlu ve Huzurlu Toplum Projesi" kapsamında Baskil'de görev yapan öğretmenlere yönelik konferans gerçekleştirildi.
Baskil Vakıf Bank Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa öğretmenler katıldı.