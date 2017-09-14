İdeal Öğretmenlik Konferansı

İdeal Öğretmenlik Konferansı

Baskil ilçesinde öğretmenlere yönelik "İdeal Öğretmenlik" konferansı düzenlendi.

İdeal Öğretmenlik Konferansı

Baskil ilçesinde öğretmenlere yönelik "İdeal Öğretmenlik" konferansı düzenlendi.

Yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi çalışanları tarafından "Mutlu ve Huzurlu Toplum Projesi" kapsamında Baskil'de görev yapan öğretmenlere yönelik konferans gerçekleştirildi.

Baskil Vakıf Bank Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa öğretmenler katıldı.