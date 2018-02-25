İdeal Erkek! Küçük Çocuk, Yanındaki Kız Arkadaşı Gibi Kaçmadı, Sokak Köpeklerine Kafa Tuttu

Kentlerimizin en pis ve saldırgan hayvanları köpekler.6284 sayılı karı kayırma yasası ile bunları evlerine+sofralarına+hatta yataklarına alan sevicileri sayesinde,avantajları artıyor.
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Sosyal medyada dolaşan bir görüntü izleyenleri kırıp geçirdi.
KAÇMAK YERİNE KAFA TUTTU
Yanındaki yaşıtı bir kızla yürüyen küçük çocuk, karşısına çıkan sokak köpeklerinden kaçmak yerine onlara kafa tutuyor. Yanındaki küçük kız kaçmasına rağmen erkek çocuğu köpekleri cesur tavırlarıyla kendinden uzaklaştırıyor.