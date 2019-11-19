IDEA raporu: Dünya'da temel hakların düşük olduğu iki demokratik ülke; Türkiye ve Haiti

19.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:04

Uluslararası Demokrasi ve Seçim Destek Kurumu'nun (IDEA) hazırladığı "Demokrasinin Küresel Durumu-2019" raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye ve Haiti dünyada temel hakların düşük seviyede olduğu iki ülke. Türkiye'nin demokrasisi "kırılgan ve çok zayıf" olarak nitelendiriliyor.



IDEA 1975'te bu yana her sene dünyadaki yönetim şekilleri ve temel hakların durumuna ilişkin Demokrasinin Küresel Durumu raporu açıklıyor. Rapor, ülkelerin demokrasi seviyesini 'Temsili hükümet, temel haklar, denge ve denetleme, kamu idaresinin tarafsızlığı ve katılma eğilimi gibi beş bileşen üzerinden değerlendiriyor. Bu bileşenlerin kendi içinde alt başlıkları da bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle