İDDMİB yönetiminde yer alan kadın üyeler bir araya geldi

İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Gedik, Muhasip Üyesi Ayşegül Çapan ve Denetim Kurulu Üyesi Nilay Denizli şirketlerinin bakır, alüminyum, döküm ve kaynak sektörlerindeki ihracatlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Gedik, Muhasip Üyesi Ayşegül Çapan ve Denetim Kurulu Üyesi Nilay Denizli şirketlerinin bakır, alüminyum, döküm ve kaynak sektörlerindeki ihracatlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, demir ve demir dışı sektörü ihracatı, salgına rağmen yüzde 1,5 artarak geçen yılı 8,4 milyar dolarla tamamladı. Söz konusu ihracatta önemli paya sahip alüminyum, bakır, döküm ve kaynak sektörlerini temsilen İDDMİB Yönetim Kurulu'nda görev alan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Gedik, dökümün; sanayi sektörünün önemli bir ara mal üreticisi, ağır sanayinin vazgeçilmez unsurlarından olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Otomotivden beyaz eşyaya, havacılık sektöründen sağlık sektörüne kadar pek çok sektör için ara mal üretimi gerçekleştirilmektedir. Döküm sektöründe Türkiye; kendine yetebilen, dünya standartlarında üretim yapabilen ve dış ticaret fazlası veren bir sektördür. Döküm sektörü, her geçen yıl üretim kapasitesini artırmakta, Avrupa'da ve dünyada pazarını büyütmeye devam etmektedir. 2020 yılında Türkiye, döküm sektöründe Avrupa'da ikinci sıraya yükselmiştir. Döküm sektörü, çoğunlukla üretimini ihracat şeklinde dış ülkelere satmaktadır ve en büyük pazarı olan AB'ye bu ihracatın yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştirmektedir. 2020 yılında Kovid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyada talepte gerçekleşen azalış özellikle otomotiv sektöründe hissedilmiş ve sektörün en büyük alıcısı konumunda olan AB'nin talebindeki azalma sektörü olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan sağlık sektöründe yaşanan ani talep artışı ise sektörde bu yönde üretim yapabilen firmalar için olumlu bir katkı sağladı. Sektörde 2020 yılında özellikle ikinci çeyrekte başlayan daralma üçüncü çeyrekte de sürmüş olup dördüncü çeyrek itibarıyla toparlanmalar görülmeye başlamıştır."

"Sektör, ihracatını 8 milyar dolar dolaylarında tamamlamayı hedeflemekte"

Hülya Gedik, geçen yıl tüm dünyada görülen talep azalışının etkisiyle 2019'a göre sektörün yüzde 6 azalma ile 7,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, 2020'de sektörün en çok ihracat yaptığı 3 ülkenin; Almanya, İtalya ve ABD olduğunu, söz konusu 3 ülkeye 2,4 milyar dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi. Gedik, "2021 yılında sektör, ihracatını 8 milyar dolar dolaylarında tamamlamayı hedeflemekte." ifadesini kullandı.

Gedik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin de, "Önemli olan kadın ya da erkek olması değil. Sanayi işi emek işidir. Sanayinin her evresinde emek vardır. Bu emeğin temsiliyetini taşımak büyük bir sorumluluk ve onur." değerlendirmesinde bulundu.

"Alüminyumda hedef 3,5 milyar dolar ihracat"

İDDMİB Muhasip Üyesi Ayşegül Çapan da alüminyumun; mutfak malzemeleri, aydınlatma, gemi yapımı, inşaat, otomotiv, ambalaj, savunma, havacılık başta olmak üzere kullanım alanının giderek artış gösterdiğini, sağlık, enerji gibi son dönemlerde daha da önem kazanan sektörlere ek olarak özellikle yeni nesil araç ve yapılarda sıklıkla kullanıldığını bildirdi.

Alüminyum sektörünün 2020 ihracatının 2,94 milyar dolar olduğunu ve söz konusu ihracatın yüzde 58'inin AB ülkelerine gerçekleştirildiğini aktaran Çapan, 2021 yılı ihracat hedeflerinin 3,5 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Çapan, dünyanın her ülkesinde var olan alüminyum sektörü olarak, bu yıl özellikle İngiltere, Katar, Kuveyt, İsrail ve Kanada'daki pazar paylarını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Bakır sektörü olarak 2021'de 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi Nilay Denizli ise bakır sektörü olarak 2021'de 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2020'de bakır sektöründe ihracat, pandeminin etkisiyle şubat-mayıs döneminde önceki yıla oranla azalmış olsa da haziran ayı ve sonrasında görülen üretim ve talep artışıyla yükselerek 2020'yi önceki yıla göre değerde yüzde 6 ve miktarda yüzde 6,13 artış ile tamamladı. 2020 yılında 1,38 milyar dolar değerinde 208 bin ton bakır ihraç edilmiştir. Bakır sektöründe en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla İtalya, Bulgaristan ve Almanya oldu. Bu ülkelerin toplam bakır ihracatından aldıkları pay yüzde 32'dir. Sektörümüzün ihracatını artırmak istediği pazarlar arasında Kuzey Avrupa ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Kanada ve ABD ön plana çıkmaktadır."

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, Birliğin birden fazla ağır sanayi metal sektörlerinden oluştuğunu aktararak, "Gururla söylemek istiyorum ki 3 kadın yönetim kurulu üyemizle ihracatçı birlikleri içinde örnek birliğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip