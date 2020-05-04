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İDDMİB/Öztiryaki: Kendimizi sanal fuarda ifade edeceğiz

İDDMİB/Öztiryaki: Kendimizi sanal fuarda ifade edeceğiz
04.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:19

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Bütün sektörlerin hayatta olduğunu yaşadığını hissettirecek aktiviteler yapmamız gerekiyor.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Bütün sektörlerin hayatta olduğunu yaşadığını hissettirecek aktiviteler yapmamız gerekiyor. Bu aktiviteler muhakkak sanal fuarlarla başlanmalı. Sektörlerimizi dijital ortamda ifade ederek dünyaya kendimizi tanıtmak zorundayız" dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) online ortamda ortak akıl toplantıları ile sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu defa ki ortak akıl toplantısının konusu "Sanal Fuar ve Sanal Urge" olarak belirlendi.

Başta fuarcılık sektörü olmak üzere iş dünyasından 80'e yakın temsilcinin katıldığı ve 40'a yakın konuşmacının görüşlerini aktardığı toplantıyı EGD Başkanı Celal Toprak yönetti.EGD'nin düzenlediği toplantıda konuşan Öztiryaki şu görüşleri dile getirdi: "Türkiye kendini toparlaması için en önemli unsurlardan biri ihracat olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu anda ülkemizekiihracatta yüzde 45'lik bir düşüş var. Uzun yıllardan bu yana aralıksız kendi sektörümle ilgili bütün fuarlara katılım sağlayan bir firmayız. Firmaların bir yere gelmesi için uzun zaman dilimi içerisinde müşterilerinin güvenini sağlayacak fuarlara katılmaktan geçiyor."Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, sanal fuarcılık ile ilgili şunları söyledi: "Eğer sanal fuar ve sanal heyetleri konuşacaksak bunların temellerini çok iyi atmamız lazım. Sanal fuarlardan önce sivil toplum örgütlerimiz, ihracatçı birliklerimizin, odalarımızın, sektörelve derneklerimizin yapması gereken çok ciddi işler var. Bunların hepsini temellendirmek için bizim çok nitelikli düzgün indeks alt yapımızı hazırlamamız lazım."

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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