İDDMİB Özbekistan’ı radarına aldı, hedef daha fazla ihracat

03.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:37

Geçtiğimiz yılı 8,27 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü, bu yılki ilk ticaret heyetini Özbekistan'a düzenledi. 207 firmanın katıldığı ikili iş görüşmelerinde iki ülke arasındaki 2020-2021 vizyonu şekillendi.