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İDDMİB Özbekistan’ı radarına aldı, hedef daha fazla ihracat

Geçtiğimiz yılı 8,27 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü, bu yılki ilk ticaret heyetini Özbekistan'a düzenledi.

03.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:37
İDDMİB Özbekistan’ı radarına aldı, hedef daha fazla ihracat

Geçtiğimiz yılı 8,27 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü, bu yılki ilk ticaret heyetini 'a düzenledi. 207 firmanın katıldığı ikili iş görüşmelerinde iki ülke arasındaki 2020-2021 vizyonu şekillendi.

Kaynak: Dunya.com

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