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İDDMİB'den 56 milyar dolarlık pazara sanal çıkarma

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 22 üye firmasıyla 29 Haziran-2 Temmuz'da Özbekistan, 6-9 Temmuz'da da Kazakistan ile sanal ticaret heyeti düzenleyecek.

İDDMİB'den 56 milyar dolarlık pazara sanal çıkarma
28.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:14

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 22 üye firmasıyla 29 Haziran-2 Temmuz'da Özbekistan, 6-9 Temmuz'da da Kazakistan ile sanal ticaret heyeti düzenleyecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İDDMİB, pandemi nedeniyle "yeni normal" olarak adlandırılan dönemde düzenlediği sanal ticaret heyetleri ile uluslararası ticaret köprülerini sağlamlaştırıyor.

Latin Amerika ve Körfez bölgelerine heyetler başlatan İDDMİB, 22 üye firmasıyla 29 Haziran-2 Temmuz'da Özbekistan, 6-9 Temmuz'da da Kazakistan ile sanal ticaret heyeti düzenleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Özbekistan ve Kazakistan'ın, hedef ülkeler arasında yer alan toplamda 50 milyon nüfus ile 56 milyar dolarlık ithalat yapan Orta Asya'nın büyük pazarlarından olduğunu belirtti.

Öztiryaki, Özbekistan ve Kazakistan'da devam eden altyapı, kara yolu, havaalanı, terminal gibi projelerde yer almanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını aktararak, özellikle sanal ticaret heyetlerine ara vermeden devam ettiklerini bildirdi.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirecekleri sanal heyetler ile firmalara pazar paylarını arttırmada öncülük edeceklerini vurgulayan Öztiryaki, "Özbekistan ve Kazakistan ile ticari ilişkilerimizi geliştirerek iki ülke toplamında yaklaşık 86 milyon dolar olan demir ve demir dışı metaller ihracatımızı ve sektör ihracatımızın yüzde 1'lik payına sahip olan kardeş ülkelerimiz ile daha fazla etkileşimde bulunarak ticaret hacmimizi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, ortalama yüzde 2,5 olan pazar payını artırmak"

Tahsin Öztiryaki, günümüzde dijital platformların daha da önem kazandığına işaret ederek, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri ile hedef pazarlarda var olmaya ve iş ilişkilerini geliştirmeye devam ettiklerini, bu ay sonu itibarıyla 3 farklı sanal ticaret heyeti gerçekleştirmiş olacaklarını aktardı.

Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatının yüzde 1,75'inin Körfez ülkeleri olan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve BAE'ye yapıldığını bildiren Öztiryaki, şunları kaydetti:

"5 Körfez ülkesi, toplamda, 13 milyon nüfus ile 262 milyar dolarlık toplam ithalat ve 21 milyar dolar demir ve demir dışı metaller ithalatı ile potansiyel bir pazar. Amacımız, ortalama yüzde 2,5 olan pazar payımızı artırmak ki firmalarımızdan gelen olumlu geri bildirimler doğru işlerde ilerlediğimizin ispatı niteliğinde.

Bir diğer başarılı örnek, mutfak sektörü bazında yapmaya başladığımız Latin Amerika bölgesi heyetidir. 1. ve 2. fazı 26 Haziran itibarıyla tamamlanmış olup şu ana kadar 120 ikili iş görüşmesi gerçekleşti. Latin Amerikalı satın almacıların Türk firmalarına gösterdikleri ilgi büyük olurken, Türk firmaları da görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini belirtti. Katılımcı firmalar, uluslararası platformlarda yüz yüze görüşme şansının olmadığı bugünlerde oldukça iyi bir alternatif yaratıldığı kanısında. Heyetin 3. fazı 29 Haziran'da başlayacak."

Verilen bilgiye göre, Özbekistan'ın, demir ve demir dışı metaller ithalatı 700 milyon dolardan fazla. Türk demir ve demir dışı metaller sektörü, 50 milyon dolar ihracat ile Özbek pazarında yüzde 7'lik paya sahip bulunuyor.

Kazakistan'ın ise demir ve demir dışı metaller ithalatı 2,5 milyar dolar seviyesinde. Kazakistan'a 36 milyon dolar ihracat yapan Türk demir ve demir dışı metaller sektörü, Kazakistan pazarında yüzde 1 paya sahip.

Kaynak: AA

Manşet

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