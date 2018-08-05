İddialar Trump Yönetimini Zorluyor

ABD'de katıldığı bir haber programında konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton, Rusya'nın 2016 Başkanlık Seçimlerine müdahale ettiği iddiaları hakkında açıklamada bulundu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton, bugün bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Programda Bolton'a önce Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen yaptığı "Demokrasimiz saldırı altında. Bağımsız ve adaletli seçimler bizim demokrasimizin temelini oluşturuyor, açıkca görülüyor ki düşmanlarımız bunu hedef almış" şeklindeki açıklaması daha sonra ise ABD Balkanı Donald Trump'ın "Putin ile harika bir görüşme gerçekleştirdim, şimdi de Rusya aldatmacası ile önüme geçmek istiyorlar" konuşmaları soruldu. Daha sonra ise Bolton'a "Rusya bizim demokrasimize mi müdahale ediyor, yoksa bu bir aldatmaca mı?" sorusu yöneltildi. Bolton, basının sürekli olarak Trump ile yönetim arasında ayrılıklar olduğunu göstermeye çalıştığını söyleyerek,"Trump kesinlikle Perşembe günü gerçekleşen basın açıklamasında neler söyleneceğini zaten biliyordu. Bu basın açıklamalarını yönlendiren de kendisi" ifadelerini kullandı. Program sunucusunun, "Affedersiniz ama bir şeyi belirtmek istiyorum, İç Güvenlik Bakanınız çıkıp demokrasimiz saldırı altında diyor, sonra Trump çıkıp Rusya meselesi ile bizi aldatıyorlar, diyor. Bu basının uydurduğu bir şey değil. Herhangi biri bile bu iki açıklama arasındaki farkı görür" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Bolton, Trump'ın "Rusya meselesi ile bizi aldatıyorlar" şeklindeki açıklaması hakkında, "Başkanın 'Aldatmaca' dediği şey, Rusya'nın bir şekilde seçimleri ve Trump yönetimini kontrol etmeye çalıştığı iddiası" ifadelerini kullandı. Daha sonrasında ise bunun gerçek olmadığını söyleyerek, ortada bir kanıtın olmadığını belirtti.

"GAZETECİLER ÇOK TEHLİKELİ VE HASTALIKLIDIR"

Trump'ın gazetecilerin yalan haber yaptığına dair paylaştığı bir gönderiyi gösteren sunucu, gönderideki "Gazeteciler kasten bir bölünme ve güvensizlik oluşturmaya çalışıyor, onlar bir savaşın bile sebebi olabilirler. Gazeteciler çok tehlikeli ve hastalıklıdır" ifadelerine dikkat çekti. Sunucu daha sonra ise Bolton'a "Sayın Bolton başlattığımız savaş nedir?" şeklinde bir soruyu yöneltti. Bolton ise bunun asıl kaynağının basının Trump'a yönelik saldırgan tavrından kaynaklandığını ve Trump'tan önce de pek çok başkanın basın ile iyi ilişkileri olmadığını söyledi.

(İHA)