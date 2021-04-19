İddialar sonrası Hadise'den flaş hamle!
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İddialar sonrası Hadise'den flaş hamle!

İddialar sonrası Hadise'den flaş hamle!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

SON DAKİKA... Şarkıcı Hadise, hakkında çıkan Reza Zarrab iddiasıyla ilgili avukatı Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye başvurdu. İşte mahkemenin kararı...

Şarkıcı Hadise, hakkında çıkan Reza Zarrab iddiayla ilgili avukatı Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, yazılı-görsel basın ve sosyal medya hesaplarında yapılan yayınların durdurulmasına karar verdi.

Öte yandan Ebru Gündeş'in boşanma aşamasında olduğu Reza Zarrab ile adı anılan Hadise'nin evine kapandığı öğrenildi.

Ebru Gündeş ise ortaya atılan iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Snob Magazin

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