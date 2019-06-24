İddia: LG, Delikli Ekrana Sahip Bir Telefon İçin Türkiye'de Patent Başvurusu Yaptı

Akıllı telefon sektörü son yıllarda olağan üstü bir rekabetin içerisine girmiş durumda. Neredeyse tüm akıllı telefon ve teknoloji üreticileri, her gün yeni bir patent alıyorlar ve çalışmalarını bu yönde sürdürüyorlar. Bu kez de Güney Koreli teknoloji devlerinden LG'nin ülkemizde bir patent başvurusunda bulunduğu belirtildi. Ortaya çıkan bilgilerle birlikte LG'nin delikli ekranlı bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı anlaşılabiliyor. İşte o akıllı telefon;

Ortaya çıkan belgelere göre LG'nin üzerinde çalıştığı bu akıllı telefon modeli, delikli bir ekrana ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Ses seviyesinin ayarlanabildiği tuşların hemen altında ise sesli asistanı aktif etmeye yarayan bir tuş bulunuyor. Fiziksel parmak izi okuyucu sensörüne de sahip olan bu akıllı telefon 3.5 mm kulaklık girişine sahip. İşte patente ait olduğu belirtilen o başvuru;

Bu belgeye göre LG, patent başvurusunu 22 Nisan tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapmış durumda. Ancak yaptığımız araştırmalar Türk Patent ve Marka Kurumu veri tabanında böyle bir başvurunun olmadığını gösteriyor. Bu durum teknik bir hatadan mı kaynaklı yoksa ortaya çıkan bu belgeler sahte mi henüz bilinmiyor ve konunun nasıl netleşeceği hakkında da herhangi bir bilgi şu an için yok.