İddia: iPhone 12 Kutusundan Şarj Adaptörü Çıkmayacak Apple'ın yeni iPhone modellerinin kutusuna şarj adaptörü koymayacağı iddia edildi. iPhone 12 serisinin kutusunda şarj adaptörü bulunmayabilir.

Apple'ın yeni iPhone modellerinin kutusuna şarj adaptörü koymayacağı iddia edildi. iPhone 12 serisinin kutusunda şarj adaptörü bulunmayabilir. Analist tarafından yapılan açıklamada iPhone 12 kutusundan şarj adaptörü çıkmayacak cümlelerine yer verildi. İşte merak edilen detaylar.

Apple Üzdü: iPhone 12 Kutusunda Şarj Adaptörü Olmayabilir

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından yapılan son açıklamada iPhone 12 kutusundan şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacağı bilgisini paylaştı. Kuo geçtiğimiz haftalarda da iPhone 12 kutusundan EarPods kulaklık çıkmayacağını söylemişti.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone modelleri için yeni bir 20W güç adaptörü piyasaya süreceğini ve bunu kullanıcıların isteğe bağlı olarak satın alabileceğini açıkladı. Ayrıca Kuo, hali hazırda mevcut olan 5W ve 18W güç adaptörlerinin son üretiminin bu yıl içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Kuo, iPhone 12 üretim maliyetlerinin 5G desteği nedeniyle önemli ölçüde artacağına inanıyor. Ancak Apple'ın yeni modelleri iPhone 11 serisine benzer bir fiyata satmasını bekliyor. Kuo kulaklık ve güç adaptörünü kutudan çıkarmanın maliyetleri düşürmenin bir yolu olduğunu belirtti.

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Kaynak: Tamindir