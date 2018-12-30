İddia İçin Girdiği Denizde Kayboldu

İstanbul Kartal'da bir şahıs, arkadaşları ile girdiği iddia sonucu denize daldı ve kayboldu.

Olay, saat 03.00 saatlerinde Kordonboyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Kekeç (30), arkadaşları ile denize girme konusunda iddiaya girdi. Ardından da denize girdi. Burada bir süre yüzen Kekeç, kıyıya tekrar çıkmak isterken akıntıya kapıldı ve kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, Kekeç'i deniz üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sahil güvenliğine ve deniz polisine haber verildi. Ekipler, akıntı ile birlikte kaybolan Barış Kekeç'in cesedini arama çalışması başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA