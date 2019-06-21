İddia: Google Pixel 4, Beyaz ve Nane Yeşili Renkleriyle Gelecek

Google, bir yandan Android Q ile ilgili çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da yeni akıllı telefon modeli Pixel 4 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Telefon ile ilgili olarak hala çok büyük soru işaretleri olsa da şimdilik en azından Google'ın bu yeni akıllı telefonunun nasıl bir görünümüne sahip olacağını biliyoruz. Google, ilginç bir şekilde bu yeni modelin görüntüsünü müşterilerle paylaştı. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler Google Pixel 4'ün orijinal paylaşımda olduğu gibi sadece siyah renkli olmayacağı yönünde. Yeni görseller Google Pixel 4'ün nane yeşili ve beyaz renklerinin de olacağını ortaya koyuyor. İşte o görsel;

Ortaya yeni çıkan bu görsellere göre Google'ın nane yeşili rengine sahip olacak olan Pixel 4'ünün açma kapama tuşunun sarı, beyaz renkli modelin açma kapama tuşunun da mavi renkli olduğu anlaşılabiliyor. Ancak aynı kaynak bu görselle birlikte nane yeşili ve beyaz renkli modelin fotoğraflarını ayrı ayrı da paylaştı. Bu görseller biraz şüpheliydi bunun nedeni beyaz renkli olan modelin kamera yerleşiminin yanlış yapılmış olmasıydı. İşte o görsel;

Bu hatanın bilmeden mi yapıldığı yoksa bu görsellerin tamamen Google Pixel hayranlarının bir çalışması mı olduğu şimdilik anlaşılamadı. Bu yüzden de bu görseller ve renk seçenekleri şimdilik sadece bir iddia olarak kalacak. Belki ilerleyen dönemlerde Google, bu duruma açıklık getirecek yeni görseller paylaşabilir.