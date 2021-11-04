İddia: G2 Esports, eski MAD Lions Madrid nişancısı Flakked ile anlaşacak!

Dot Esports'un kaynaklarından gelen bilgilere göre G2 Esports, eski MAD Lions Madrid nişancısı Flakked ile anlaşacak!

Geçtiğimiz günlerde takım sahibi Ocelote, Twitter üzerinden League of Legends takımını neredeyse tamamen değiştireceklerini duyurmuştu. Bu duyuru kapsamında Wunder, Rekkles ve Mikyx takımdan ayrılacaktı. Bunun üzerine takım; üst koridor, nişancı ve destek pozisyonlarında oyuncu arayışına başlamıştı.

Henüz kesinleşen bir transfer olmasa da Flakked ve Europen Master şampiyonu destek Targamas, 2022 sezonunda G2 Esports'un alt koridor rolünü üstlenebilir. Bu iki görece çaylak oyuncu Caps ve Jankos gibi iki tecrübeli isimle beraber mücadele edecek. Takımın üst koridoru için düşünülen isim ise bizim de yakından tanıdığımız Broken Blade!

Kaynaklardan gelen bilgiler ışığında da bu ikilinin Dünya Şampiyonası katılımcısı takımlara karşı antrenman maçları oynadığı ve beklenenden iyi performans sergiledikleri söyleniyor. Rekkles ve Mikyx'in yerini doldurmak kolay olmayacak olsa da şimdiye kadar gayet iyi iş başardıkları belirtiliyor!

Flakked, 2021 sezonunu MAD Lions Madrid takımında geçirmiş, İspanya'nın SuperLiga liginde mücadele etmişti. Burada gösterdiği performansın sonucunda da birçok LEC takımından teklif aldığı biliniyor!

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