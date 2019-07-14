İddia: Fatih Gemisi, Akdeniz'de 30 Milyar Dolar Değerinde Doğalgaz Rezervi Buldu

Son zamanlarda Türkiye'nin en sıcak gündemi olan Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi gazetelerinden Phileleftheros, Türkiye'nin bölgedeki sondaj faaliyetleri sırasında 170 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunu iddia etti. Gazete, Fatih sondaj gemisinin Baf açıklarında yaptığı çalışmalarda rezerv bulduğu iddiasını ise AB askeri kaynaklarına dayandırdı.

Türkiye için hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip olan Doğu Akdeniz sondaj çalışmalarıyla ilgili dış basında ortaya atılan iddiayla ilgili olarak Türkiye'deki resmi makamlardan herhangi bir onaylama haberi gelmedi.

Ortaya çıkan bu iddia, tamamen Yunan basınında yer almış durumda. Ülkemizin herhangi bir açıklamasının olmadığını göz önünde bulundurursak, böyle bir haberin iddia olarak kalabileceğini belirtelim. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları, başta Yunanistan olmak üzere Avrupa Birliği'nin tepkisini çekmeye devam ediyor. Ülkemiz ise tüm tepkilere rağmen kararlı bir şekilde sondaj çalışmalarına devam ediyor.