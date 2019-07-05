İddia: Apple, Katlanabilir Bir iPad Üzerinde Çalışıyor

Araştırma firması IHS Markit'in açıklamalarına göre Apple, katlanabilir bir iPad üretme hazırlığında. MacBook boyutunda bir ekrana sahip olarak geliştirildiği iddia edilen yeni iPad, aynı bir kitap gibi ortadan katlanabilir olacak ve aynı zamanda 5G desteğiyle gelecek. Apple'ın 2020 yılından önce 5G destekli bir iPhone üretmeyeceğini hesaba kattığımızda bu iPad'in de 2020 yılından sonra hayatımıza gireceğini söyleyebiliriz.

IHS Markit tarafından ortaya atılan bu katlanabilir iPad iddiası, Apple'ın tablet boyutlarında katlanabilir OLED paneller satın aldığı ve test etmeye başladığı söylentilerinden sonra ortaya atıldı. Şimdilik bu testlerin gerçek bir ürüne dönüşmesine oldukça uzun bir zaman var gibi görünüyor ancak konsept olarak tasarlanan katlanabilir iPad U'nun videosunu da sizlerle paylaşalım.

Katlanabilir ekranlı bir iPad kulağa oldukça hoş gelse de Samsung ve Huawei'nin katlanabilir cihaz üretiminde yaşadığı zorluklar düşünüldüğünde, belki de bu cihaz hiçbir zaman gerçek olmayabilir.