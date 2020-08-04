İDDEF, yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı
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İDDEF, yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Kurban Bayramı'nda hayırseverlerce bağışlanan 63 bin 826 hisse kurbanı, 33 ülke ve 253 bölgedeki 2 milyon 829 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

İDDEF, yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı
04.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:18

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Kurban Bayramı'nda hayırseverlerce bağışlanan 63 bin 826 hisse kurbanı, 33 ülke ve 253 bölgedeki 2 milyon 829 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla yürütülen faaliyet kapsamında, hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanların, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülke, 253 bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi.

Kurban çalışmalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkelere giden ekipler ve yerel görevliler vasıtasıyla yapıldığı anlatılan açıklamada, 63 bin 826 hisse kurbanın aracısız ilk elden kesilerek 2 milyon 829 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ekiplerin, kurban etlerinin yanı sıra çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker dağıtarak bayram sevincini doyasıya yaşamalarına katkı sağladığı kaydedildi.

Bağışçılara cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajı iletildiği bildirilen açıklamada, bağışçıların "www.iddef.org" internet sitesinden kurbanın hangi ülke ve bölgede kesildiğini öğrenilebildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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