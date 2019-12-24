İDDEF'ten Yemen'deki mazlumlara destek devam ediyor

24.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:50

İDDEF, iç savaşla birlikte binlerce sivilin hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın açlık ve yoksullukla mücadele ettiği Yemen'de insani yardım çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.



İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Ortadoğu ülkesi Yemen'e yönelik başlattığı acil yardım kampanyasını istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü duyurdu. Dernek, bu kapsamda hayırseverlerin bağışladığı gıda kumanyalarını ve battaniyelerini yeni etap yardım çalışmaları kapsamında ülkeye ulaştırdığını bildirdi.



Yemen'de gerçekleşen insani yardım çalışmalarıyla ilgili İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Yemen'de milyonlarca kardeşimiz açlıkla ve şu sıralar özellikle soğukla mücadele ederken, 12 milyon çocuk acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Her geçen gün insanlık dramının içler acısı hale geldiği, çetin kış şartlarına hazırlanan ve soğuk kış günleriyle mücadele etmeye başlayan Yemen'deki 410 savaş mağduru aileye gıda kumanyalarını dağıttık. Ayrıca göçe zorlanarak çadırlarda hayat mücadelesi veren Yemenli kardeşlerimize 416 adet yün battaniyeyi teslim ettik. İDDEF olarak bizlerin ve diğer kurumların dağıtımını gerçekleştirdiği battaniyeler henüz yeterli sayıya ulaşmadı. Dağıtılan battaniyeler bölgedeki battaniye ihtiyacının sadece yüzde 12'sine tekabül ediyor. Yardım faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Yemen'de 2019 yılında 7 bin 640 aileye kumanya yardımı sağladık. Selamını ve yardımını götürdüğümüz bağışçımıza mazlum kardeşlerimizin dualarını ve teşekkürlerini getirdik" denildi.



Hayatta kalma mücadelesi veren Yemenli ihtiyaç sahiplerinin iç savaşla birlikte yaralarını sarmak için harekete geçildiği hatırlatılan açıklamada, "Yemen'de 5 yıldır devam eden iç savaşta binlerce mazlum sivil hayatını kaybederken milyonlarca insan ise açlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Ülkede başlayan iç savaşla birlikte insani yardım çalışmaları için harekete geçmemizin yanında, özellikle 2018 yılında Yemenli kardeşlerimiz için yardım seferberliği başlattık. Allah'ın izniyle, bağışçılarımızın desteğiyle kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. 'Yemen'e Acil Yardım' projesi kapsamında açlık felaketiyle de ölümlerin yaşandığı ülkede hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle sıvı yağ, şeker, pirinç ve undan oluşan gıda kolilerini iç savaş mağduru kardeşlerimize ulaştırdık. Bağışlanan küçükbaş kurbanların kesimini gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine dağıttık.



Yemen'deki insani yardım çalışmalarını sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ülkede 24 milyon insan hayatını idame ettirmek için yardıma ihtiyaç duyuyor ve 14 milyon kişi ise kıtlık riskiyle karşı karşıya yaşıyor. Sizler de Yemenli mağdur kardeşlerimizi yaklaşan kışın zorlu şartlarından korumak için yardım faaliyetlerimize destek verebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.



Yapılan bilgilendirmede; hayırseverler, kumanya ve battaniye bağışı için iddef.org internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA