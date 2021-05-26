İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan Gazze'ye ambulans desteği
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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan Gazze'ye ambulans desteği

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan Gazze'ye ambulans desteği
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistinlilerin yaralarını sarmak için Gazze'ye ambulans ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistinlilerin yaralarını sarmak için Gazze'ye ambulans ulaştırdı.

İDDEF yapılan açıklamaya göre, "Gazze'ye Ambulans Ulaştırıyoruz" yardım kampanyası kapsamında, İsrail'in 11 gün boyunca sürdürdüğü hava ve kara saldırıları sonucu büyük bir yıkımın yaşandığı, binlerce insanın göçük altında kaldığı ve yaralandığı Gazze'ye ulaştırılacak 5 tam donanımlı ambulansın ilki hayırseverlerin desteğiyle teslim edildi.

Gelecek hafta içerisinde de iç tefrişatları tamamlanmak üzere olan 2 ambulansı teslim etmeyi planlayan İDDEF, diğer 2 ambulansı da ilerleyen günlerde hazırlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF Gazze Temsilcisi Ahmed El-Raai, İDDEF'in ve bağışçılarının destekleriyle Gazze Sivil Savunma Teşkilatı'nın acil yardım departmanına bir ambulans ulaştırdıklarını belirtti.

Bu zor günlerinde Gazze'deki kardeşleriyle birlikte duran Türkiye halkına teşekkür eden El-Raai, bu ambulansın Gazze'ye acil yardım sağlamaya yönelik toplu çabanın bir parçası olarak geldiğini ifade etti.

Hayırseverler, Gazze'deki mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan Gazze'ye ambulans desteği
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan Gazze'ye ambulans desteği
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan Gazze'ye ambulans desteği
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan Gazze'ye ambulans desteği
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan Gazze'ye ambulans desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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