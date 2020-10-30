İDDEF'ten Fransa'ya kınama

Fransa'nın İslamiyet'i hedef alan uygulamalarına farklı coğrafyalardan tepki gelmeye devam ediyor.

Fransa'nın İslamiyet'i hedef alan uygulamalarına farklı coğrafyalardan tepki gelmeye devam ediyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Burkina Faso Temsilcisi Ali Ganemi ülkede düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, Fransa'nın ayrılıkçı uygulamalar ve hakaretleri kınanırken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşa ilişkin de yorumda bulundu. Federasyonun hayırseverlerin desteğiyle inşa ettiği medrese ve mescitlerde hoca, talebe ve Müslüman halkın katıldığı Mevlid-i Şerif programında Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve naatlarla anılırken, programda Türkiye'nin dünyanın her yerindeki Müslümanlara sahip çıktığı ve kardeşlik bağlarının çok güçlü olduğu vurgulandı.

Programda Türkçe konuşan ve dua eden Ali Ganemi, "Dağlık Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan dünyayı 5'ten ibaret sanan küresel güçler tarafından aldığı destekle 27 yıl boyunca gerçekleştirdiği soykırım gerçekleştirdi. Küresel güçler dünya tanık olsa bile, Müslümanlar üzülsün ve zillet altında kalsın, yoksulluk ve sefalet içinde olsunlar diye medyaları aracılığıyla Ermenistan'ı haklı çıkardılar. Allah Azerbaycan ordusuna zafer nasip etsin" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan, halkıyla birlikte tarih yazıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarih yazdığını vurgulayan Ganemi, "Kaderin üstünde bir kader vardır diyen, göklerden gelen karara inanan, dünyanın 5'ten büyük olduğunu savunan dava adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sadık Türk halkı ile yeniden tarih yazmasına tanık olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı