İddef'ten Filipinler ve Kenya'da Mescit Tadilatı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerin desteğiyle Filipinler ve Kenya'daki iki mescidin onarımını gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, Müslümanların daha ferah ve temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için tadilat projelerini başlattı. Proje kapsamında ilk olarak Filipinler ve Kenya'da yenileme çalışmaları yapıldı.

Kenya'nın kuzeydoğusundaki Garisa bölgesinde kurulu ve içerisinde 250 binden fazla Somalilinin yaşadığı Dadaab Mülteci Kampı'ndaki "Sunnah Mescidi" onarıldı.

Filipinler'de ise Tawi-Tawi adası Sumangat köyünde bulunan "Al-Mustafa Mescidi" yenilenerek ibadete açıldı.

Afrika ve Asya ülkelerindeki bazı kötü ve kullanılamaz durumdaki mescitler, aynı şekilde hayırsever bağışçıların desteğiyle onarılacak.

Kenya'daki Khadar Mescidi, İmam Şafii Mescidi ve Muumin Mescidi ile Batı Afrika ülkesi Gine'deki Balandougou Mescidi ve Fadigaya Mescidi hayırsever bağışçıların desteğiyle tamir edilecek. Onarım çalışmalarına destek olmak isteyenler bağışlarını "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden veya federasyonun "0212 621 00 65" numaralı telefon numarasını arayarak yapabilecek.