İDDEF'ten Etiyopya'ya acil yardım - Haberler
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İDDEF'ten Etiyopya'ya acil yardım

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
İDDEF'ten Etiyopya'ya acil yardım

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) iç savaş sebebiyle insani kriz yaşanan Etiyopya'ya acil yardım ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) iç savaş sebebiyle insani kriz yaşanan Etiyopya'ya acil yardım ulaştırdı.

İİDDEF açıklamasına göre; "Etiyopya'ya Acil Yardım" kampanyası kapsamında Tigray, Amhara ve Afar'da bin aileye gıda kumanyası dağıtıldı.

Ülkenin kuzeyinde gıda stoklarının azaldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk muhacirlerin koruyucusu Hz. Necaşi'nin memleketi olan Habeşistan yani bugünkü adıyla Etiyopya zor günler geçiriyor. İç savaşta 1 yılı geride bırakan Etiyopya'da 2,5 milyonun üzerinde insan göç etmek zorunda kalırken 5 milyondan fazla sivil, insani yardıma muhtaç durumda yaşam savaşı veriyor. Yerlerinden edilen insanlar sığındığı kamplarda yeterli beslenemediği için hayatlarını kaybederken, gıda stokları azalıyor. Milyonlarca sivilin gıda güvenliği ve kıtlıkla karşı karşıya kaldığı ülkede sağlık ve eğitim endişesi de yaşanıyor. İDDEF olarak, mağdur Etiyopya halkının yanında olarak, insani drama umut olmaya devam edeceğiz"

İDDEF'ten Etiyopya'ya acil yardım

İDDEF'ten Etiyopya'ya acil yardım

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AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri

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